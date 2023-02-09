اردوغان: عدد الوفيات وصل الى 16546 شخصاً والمصابين اكثر من 66000 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 20:40

اردوغان: عدد الوفيات وصل الى 16546 شخصاً والمصابين اكثر من 66000

منذ 2 ساعة 9 February، 2023
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