المركز السوري للزلازل: هزة أرضية بقوة 4.3 درجات وعمق 30 كم على الحدود السورية اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 21:40

المركز السوري للزلازل: هزة أرضية بقوة 4.3 درجات وعمق 30 كم على الحدود السورية اللبنانية

منذ 6 mins 8 February، 2023
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