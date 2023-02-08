“الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب”: لرفع الحصار الجائر عن سورية

قال “الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب” في بيان لخ حول کارثة الزلزال الذي ضرب سوريا “ندعو كافة المراكز النقابية العمالية والاتحادات النقابية العمالية الدولية والإقليمية والمنظمات القطرية برفع الصوت عاليا ومباشرة إجراءات عملية لرفع الحصار الجائر والظالم عن سورية وشعبها”.

واضاف البيان “كارثة إنسانية كبرى أصابت الشعب العربي السوري، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سورية فجر الاثنين والذي خلف دماراً واسعاً في مدن رئيسية وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى والمفقودين، إضافة إلى آلاف سكان المدن التي ضربها الزلزال ، والتي أصبحت بلا مأوى نتيجة هذا الحدث الجلل”، وتابع “رغم خطط الاستجابة الطارئة التي أطلقتها الحكومة السورية وكافة الاتحادات والمنظمات الشعبية والأهلية والمجتمع المحلي للتعامل المبكر والسريع مع الحدث، إلا أن ضخامة الأضرار وضعف الإمكانيات الناجم عن الحصار تستوجب جهداً عالمياً منسقاً وإمكانيات كبيرة للتعامل معه ، كما يتم التعامل مع كل هذه الكوارث عبر العالم”.

وشكر البيان “الدول والمنظمات التي بادرت بتقديم المساعدات على أنواعها”، ودعا “كافة الحكومات والمنظمات العربية والأجنبية ، للإسراع بتقديم المساعدة اللازمة لمساعدة الحكومة السورية وتمكين الشعب العربي السوري من تجاوز آثار هذه الكارثة”، وشدد على “ضرورة رفع الحصار الجائر والظالم عن سورية وشعبها والمطالبة بمد يد العون لها وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بكل أشكالها وبالسرعة اللازمة لتحقيق الاستجابة السريعة للاحتياجات الضخمة على وقع الكارثة”.

المصدر: بريد الموقع