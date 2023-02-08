حدث اليوم | في اليوم الثالث للمأساة السورية-التركية… استمرار رفع الأنقاض وأعداد الضحايا إلى ارتفاع

لليوم الثالث على التوالي، تستمر عمليات الإغاثة في كل من شمال سوريا وجنوب تركيا، حيث ضرب زلزال مدمر تلك المناطق، بلغت قوته 7.7 على مقياس ريختر مركزه “كهرمان ماراس” التركية. ومع استمرار أعمال الانقاذ ورفع الأنقاض، تستمر أعداد الضحايا والجرحى في البلدين بالارتفاع، مع حدوث هزات ارتدادية من حين لآخر، مما دفع السلطات إلى التحذير من الاقتراب من المباني المعرضة للسقوط. هذا وواصلت العديد من الدول إرسال المساعدات بمختلف أشكالها وفرق الإسعاف إلى المناطق المنكوبة، مع استمرار المأساة في سوريا على هذا الصعيد بسبب قانون “قيصر”.

تركيا

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 7108 قتيلاً و40910 جريحاً، وفق ما أفاد به نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي. وقال أوقطاي الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناء، مشيراً إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تجهيز مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ لإرسالها إلى تركيا. وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجه صباح اليوم لمنطقة وقوع الزلزال للاطلاع على الأوضاع ميدانياً.

كما أعلن خبراء الزلازل عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط تركيا.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من زلزال ولاية قهرمان مرعش، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

هذا ووصلت الطائرة الروسية البرمائية “Be-200″، اليوم الأربعاء، إلى تركيا للمساعدة في إخماد حريق ميناء إسكندرون. وفي وقت سابق أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، أنه “وفقا لأوامر وزير الطوارئ الروسي ألكساندر كورنكوف، سترسل الإدارة طائرة “بيريف بي إي -200″، إلى تركيا، للمساعدة في إخماد الحريق القوي الذي اندلع في ميناء إسكندرون”.

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير في ميناء إسكندرون التركي في جنوب البلاد، إثر زلزال مدمر وقع فجر الاثنين، وامتدت النيران إلى الحاويات في الميناء. وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن أنه وفقا للقطات التي نقلتها القنوات التلفزيونية المحلية، كانت 1500 حاوية على الأقل في منطقة الحريق.

سوريا

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1250 وفاة و2054 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية. وبلغ عدد ضحايا الزلزال في محافظة حماة إلى 51 وفاة و73 إصابة، وفي محافظة اللاذقية، ارتفع إلى 506 وفيات و792 إصابة في حصيلة غير نهائية فيما بلغ عدد الأبنية المنهارة 102 بناء.

وشهدت المناطق السورية التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة ارتفاعاً في حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا (مناطق سيطرة فصائل المعارضة) لأكثر من 1280 حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

وقال وزير الصحة حسن الغباش إن “كوادر الاستجابة الاسعافية تسابق الزمن في موقع الحادث وبلغ عددها أكثر من 600 عنصر صحي بمختلف الاختصاصات”.

من ناحية أخرى، أفادت “وكالة سانا بوقوع” هزة أرضية خفيفة ارتدادية شعر بها سكان محافظات اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص في سوريا.

كما أفاد المركز الوطني للزلازل بوقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ضربت عند الساعة التاسعة وتسع دقائق صباحا اليوم الأربعاء في منطقة لواء الاسكندرون على بعد 48 كم شمال سوريا.

هذا ووصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرتان إماراتية وهندية محملتان بالمساعدات الإنسانية والطبية لمتضرري الزلزال. كما أعلنت سلطنة عمان أنها بدأت الأربعاء تسيير جسر جوي لنقل مواد طبية وإغاثية إلى سورية للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال الذي ضربها أول أمس.

ووصلت أمس الثلاثاء طائرة عراقية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات للمساهمة في إغاثة أهالي المناطق المتضررة، إضافة إلى وصول طائرة قادمة من الهند إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية.

أطفال تحت انقاض الزلزال

هذا وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر لحظات أليمة عاشها الأطفال وثقة المحنة الصعبة التي عاشوها تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

المصدر: موقع المنار