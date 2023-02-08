ارسلان اتصل بالرئيس الاسد معزيا بضحايا الزلزال: نقف بجانب سوريا وشعبها

أجرى رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان اتصالا هاتفيا الثلاثاء بالرئيس السوري بشار الأسد، أعرب خلاله عن تضامنه ووقوفه إلى “جانب سوريا بقيادتها وشعبها في هذا الظرف العصيب والأليم على قلوبنا جميعاً”.

وأكد أرسلان ان “أبناء طائفة الموحدين الدروز في لبنان كما في سورية مستعدون لتقديم كل دعم وتكافل لإخوانهم في المحافظات كافة التي ضربها الزلزال”.

وتقدّم أرسلان من الرئيس الأسد ومن خلاله إلى القيادة والشعب السوري بالتعازي القلبية الحارّة، سائلاً “الله عزّ وجل أن يتغمد الضحايا جميعاً بواسع رحمته، ويشفي الجرحى والمصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام