سانا: وصول طائرة إيرانية ثانية إلى مطار اللاذقية محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 18:10

سانا: وصول طائرة إيرانية ثانية إلى مطار اللاذقية محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال

منذ 2 ساعة 7 February، 2023
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