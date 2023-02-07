بالفيديو | قافلة مساعدات إيرانية تصل إلى حلب لإغاثة المتضررين من الزلزال

وصلت صباح اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مدينة حلب، ذلك في إطار دعم الحكومة السورية في عمليات إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد فجر امس الإثنين.

وأرسلت إيران أيضاً طائرة إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال.

وأعرب السفير الإيراني في دمشق، مهدي سبحاني، في تصريح صحفي عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن “طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية”.

وقال سبحاني “هذه الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم ،والأدوية، والمواد الغذائية، ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم”.

وأشار إلى أنه وبعد تفريغ الطائرة مباشرة ستصل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

المصدر: وكالة يونيوز