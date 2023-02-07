الوزير حمية : مرفأ طرابلس ومطار ومرفأ بيروت معفى من كل الرسوم والضرائب لإيصال أي مساعدات إلى سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 10:46

الوزير حمية : مرفأ طرابلس ومطار ومرفأ بيروت معفى من كل الرسوم والضرائب لإيصال أي مساعدات إلى سوريا

منذ 1 ساعة 7 February، 2023
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