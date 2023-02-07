وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية : سوريا بلد شقيق وبعثة إنسانية ستعبر الحدود بعد قليل للمساعدة في الإنقاذ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 10:46
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ادارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال الى 3381 وعدد الجرحى الى 20426
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 812 وفاة و1449 اصابة في محافظات ادلب واللاذقية وحماه وطرطوس
الخارجية السورية: سوريا تناشد الدول والمنظمات لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة بمواجهة كارثة الزلزال المدمر
سانا: وصول طائرة مساعدات إيرانية محملة بـ 45 طن من المواد الإغاثية إلى مطار دمشق الدولي لمساعدة المتضررين من الزلزال
الدفاع الروسية: أكثر من 300 عسكري روسي و60 من وحدات العتاد تشارك في إزالة تداعيات الزلزال في سوريا
حزب الله يعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جراء الزلزال المدمر
حزب الله يدعو الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية لتقديم يد العون والمساعدة لإنقاذ المحتجزين وإسعاف الجرحى
وزير النقل والأشغال العامة علي حمية: مرافئنا ومطارنا بخدمة الشعب السوري في محنته اليوم
الوزير حمية: ما يحصل في الشمال السوري هو كارثة انسانية على جميع المستويات ولا يصح ترك سوريا دون مساعدة بحجة قانون قيصر
رئيس الحكومة اللبنانية يتصل بنظيره السوري ويعلن وضع الامكانات المتاحة في لبنان في خدمة جهود الإغاثة الجارية
الرئيس الإيراني بعث برسالتي تعزية بضحايا الزلزال إلى الرئيسين التركي والسوري وأكد استعداد بلاده لتقديم المساعدات الفورية
السفير الايراني في دمشق مهدي سبحاني: أرسلنا طائرة مساعدات الى سوريا الليلة الماضية وستصل طائرة أخرى اليوم الى مطار حلب
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية : سوريا بلد شقيق وبعثة إنسانية ستعبر الحدود بعد قليل للمساعدة في الإنقاذ
منذ 1 ساعة
7 February، 2023
الوزير حمية
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