الخط الساخن| ملفات الموقوفين معلّقة فمن ينصفهم؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان: “على ذمة التحقيق لاشهر واعوام: ملفات الموقوفين معلقة فمن ينصفهم؟” اشار عضو لجنة الادارة والعدل النيابية الاستاذ اشرف بيضون ان اكتظاظ السجون تحول الى ازمة وبالاخص حين نعرف ان الموقوفين في السجن احتياطيا والذين لم تصدر بحقهم احكام مبرمة لا تقل عن 70 % من نسبة المحتجزين داخل السجون وهو امر مقلق.

واشار النائب بيضون الى البنود القانونية التي تتحدث عن التوقيف الاحتياطي وروتين الاجراءات القضائية ومشاكل تفسير القانون والالتفاف في تطبيق النص التشريعي.

ما هي المشاكل التي يعانيها الموقوف خلال فترة الاحتجاز وهل يحصل على حقوقه او يعرفها؟

في جولة للزميلة ديما جمعة امام القصر العدلي حيث تعرفت على واقع الموقوفين مع عدد من المحامين واهالي الموقوفين

وفي مداخلة هاتفية من عضو الهيئة العليا للسجون ارشاد وتبليغ في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى اشارت السيدة ناريمان قشمر الى واقع الموقوفين خلف القضبان

وفي مداخلة من امين سر المرشدية العامة للسجون في لبنان المحامي يوسف الدويهي اشار الى الخطوات التي اتخذتها المرشدية خلال الفترة الماضية