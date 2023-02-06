الوزير حمية يستقبل وزير الصحة السوري في المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 18:08

الوزير حمية يستقبل وزير الصحة السوري في المطار

منذ 14 mins 6 February، 2023
الوزير حمية
لبنان

يستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وزير الصحة السوري حسن الغباشي بحضور وفد دبلوماسي من السفارة السورية.

وكان الوزير حمية قد غرد على التويتر في وقت سابق اليوم”على اثر التكليف من قبل مجلس الوزراء،تم التواصل الفوري مع وزيري النقل والصحة في سوريا لوضع كافة الامكانات المتاحة لمواجهة تداعيات الزلزال”.
وكما أن المجلس كلّف الهيئة العليا للإغاثة بإجراء المسح للمباني وانجراف التربة على الطرقات ليصار الى اتخاذ الاجراءات المطلوبة درءاً لأية مخاطر.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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