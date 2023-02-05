إعلام العدو: إصابة سائق حافلة مستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة “حومش” المُخلاة المقامة على أراضي الفلسطينيين بين جنين و نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2023 - 22:04

إعلام العدو: إصابة سائق حافلة مستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة “حومش” المُخلاة المقامة على أراضي الفلسطينيين بين جنين و نابلس

منذ 1 ساعة 5 February، 2023
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