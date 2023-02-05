الاعلامي حسين مرتضى لبرنامج مع الحدث: العدو الاسرائيلي استعمل طائرات الدرون لقصف منشآت عسكرية في اصفهان

قال مدير مركز سونار الاعلامي حسين مرتضى لبرنامج مع الحدث على شاشة المنار إن:” السعودية حضرت خلال الاحتجاجات في ايران لعمل امني لو لم يتم كشفه من الامن الايراني لكان ادى الى تدمير نصف مدينة اصفهان”.

وأضاف:” ان العدو الاسرائيلي استعمل طائرات الدرون لقصف منشآت عسكرية في اصفهان لان طائرات الدرون لا يتم كشفها بحسب ظنه من منظومة القبة التي تحمي هذه المنشأة لكن ايران فاجات العدو بكشفها لهذه الطائرات الصغيرة وقامت بتدميرها ومنعها من تحقيق هدفها، والمنشاة العسكرية سقفها هو عبارة عن سقفين احدهم فيها تجهيزات الكترونية شوشت على هذه الطائرات واسقطت بعضها وغيرت اتجاه بعضها فكانت الاضرار عبارة عن ثقب صغير في طرف سقف المنشأة”.

المصدر: قناة المنار