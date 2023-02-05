وزارة الدفاع الصينية: استخدام واشنطن القوة العسكرية لإسقاط منطاد مدني بدون طيار رد فعل مبالغ فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2023 - 10:16

وزارة الدفاع الصينية: استخدام واشنطن القوة العسكرية لإسقاط منطاد مدني بدون طيار رد فعل مبالغ فيه

منذ 5 mins 5 February، 2023
أخبار موقع المنار

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