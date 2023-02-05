يران تدشّن مشاريع نفطية جديدة جنوب البلاد

إوزير النفط الإيراني أوضح أنّ قرابة 8 مليارات دولار من المشاريع في القطاع النفطي تمَّ وضع حجر الأساس لها، أو سيتم تدشينها بنهاية هذا العام.

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، خلال زيارته محافظة هرمزكان جنوب البلاد، اليوم السبت، إطلاق المرحلة التنفيذية من مشروع تحسين جودة منتجات مصفى ميناء بندر عباس، وتوقيع مشروع توسعة المرحلة الأولى من حقل جزيرة “كيش” الغازي.

وجاءت تصريحات الوزير من ميناء “بندر عباس”، جنوب البلاد، على هامش افتتاح بعض المشاريع النفطية الجديدة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأضاف الوزير الإيراني، “لدينا يومياً مليار متر مكعب من الغاز الخام في البلاد، وطاقة 2.2 مليون برميل نفط، وكلها نتائج جهود المهندسين الإيرانيين”.

ونوّه الوزير بتزايد زبائن النفط الإيراني الخفيف، والتمكن من رفع حجم إنتاج النفط الخفيف بمقدار 200 ألف برميل، بالرغم من العقوبات المفروضة.

وأشار أوجي إلى استمرار الإستثمار في مجال النفط، كما أوضح أنّ قرابة 8 مليارات دولار من المشاريع في القطاع النفطي تمَّ وضع حجر الأساس لها، أو سيتم تدشينها بنهاية هذا العام.

ولفت أوجي أيضاً، إلى أنّ تطوير حقل غاز كيش، يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج البلاد اليومي من الغاز بمقدار 120 مليون متر مكعب، مما سيساعد أيضاً في تحسين عملية تصدير الغاز.

وأكد أنّ محافظة هرمزكان، هي قطب البلاد في التكرير، وأنّها ستحقق المزيد والمزيد من قدرة المعالجة، إذ تبلغ طاقتها التكريرية 850 ألف برميل يومياً، على شكل مصافي بندر عباس ونجم الخليج الفارسي للنفط ، والتي تم التخطيط لها.

المصدر: الميادين