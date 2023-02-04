تقرير مصور | العاصفة تتجدد.. كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

تجدد المنخفض الجوي الذي يضرب دول الساحل الشرقي للمتوسط بينها لبنان. واعتباراً من فجرِ اليوم بدأ تساقط الامطار بغزارة لتشكلَ سيولاً كما تساقطَت الثلوجُ بكثافة اعتباراً من ارتفاع 1000 متر. وحذرت الارصادُ الجوية من تطايرِ اللوحاتِ الإعلانية والواحِ الطاقةِ الشمسية جراءَ اشتدادِ سرعةِ الرياح التي قد تبلغُ 100 كليومتر في الساعة في مناطقِ الشمال.

وفي البقاع افاد مراسلنا ان الطرقات الجبلية سالكة بصعوبة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية او ذات الدفع الرباعي .

الوزير حمية

وأعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن ثلاث آليات على الاقل تعمل بخط متواز على فتح طريق في كفرذبيان في اليوم الاول لانطلاق موسم التزلج.

واشار الى ان الزيارة التفقدية التي قام بها مساء الجمعة لمركز جرف الثلوج في فاريا التابع للوزارة، جاءت استكمالا لزيارات المراكز الأخرى للوقوف على الجهوزية والاستعداد على صعيد العاملين والآليات فيها تحسبا للعواصف المقبلة ، بغية الحفاظ على سلامة المواطنين ومساهمة من الوزارة في نجاح موسم السياحة الشتوية.

نشرة الارصاد للايام المقبلة

وجاء في نشرة مصلحة الارصاد الجوية: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير العاصفة فرح والتي تبلغ ذروتها يومي الاحد والاثنين، ترافقها أمطار غزيرة، ثلوج كثيفة ورياح قطبية باردة وشديدة تصل سرعتها لحدود ال ١٠٠ كم/س.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

غائم جزئياً الى غائم مع استقرار درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج بدءًا من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق . يتوقع حدوث انفراجات واسعة أحيانًا. تنشط الرياح احياناً وتشتد شمال البلاد لتصل سرعتها لحدود ٧٠ كم/س.

الأحد:

غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار غزيرة تتشكل معها السيول وانجراف التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود ال ١٠٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار ونحذر من خطر تطاير ألواح الطاقة الشمسية، الخيم الزراعية، اللوحات الاعلانية والاشجار المعمرة، واحتمال تساقط حبات من البرد كما تتساقط الثلوج بكثافة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مما قد يؤدي الى قطع بعض الطرقات الجبلية.

الإثنين:

غائم وعاصف مع رياح قوية تتخطى ال ١٠٠كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر فيقارب ال ٥ أمتار وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر نهارا و تلامس ال ٩٠٠ متر مع تدني درجات الحرارة ليلاً.

الثلاثاء:

غائم اجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٦٠ كلم/س خلال الفترة الصباحية تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء ال٦٠٠ متر خاصة شمال البلاد.

الرياح السطحية: جنوبية غربية , ناشطة، سرعنها بين ١٠ و ٤٥ كم/س، تشتد ليلاً لتصل الى ٧٠ كلم/س خاصة شمال لبلاد.

الانقشاع: متوسط اجمالاً على الساحل، سيء على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل:بين ٥٥ و ٨٥ %.

حال البحر: هائج. حرارة سطح الماء: ١٨°م.