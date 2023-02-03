الشيخ القطان: لنتساعد في هذه الظروف الصعبة لتمرير المرحلة بأقل الخسائر

أسف رئيس “جمعية قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان للوضع الصعب في لبنان، وقال “نحن لا نناشد أهل السلطة وأهل السياسة لأنَّ هؤلاء غارقون في بحر طمعهم وفي أحلامهم بالوصول الى مناصب أعلى، لكن نخاطب وجدان الناس الطيبين الذين يملكون المال ويستطيعون أن يسلطوه لخدمة الناس”.

وسأل الشيخ القطان في حديث له الجمعة “إذا كان كل إنسان منَّا استطاع أن يُساعد من حوله، كل من موقعه، فلنكن الى جانب بعضنا ولنتساعد في هذه الظروف الصعبة علّنا نقطِّع هذه المرحلة ونمررها بأقل الخسائر، لأنَّ المشهديّة التي نراها للأسف مشهديّة سوداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام