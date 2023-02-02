أرسلان مندداً بالعدوان الإسرائيلي على غزّة والضّفة: يبقى الرهان على الصمود الأسطوري لشعب فلسطين

ندّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في تغريدة له على “تويتر” بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ومخيّم جنين في الضفة الغربية، فقال: “العدوان الإسرائيلي على غزّة ومخيم جنين في الضّفة الغربية في فلسطين المحتلّة وسط هذا الصمت العربي والدولي المريب، يعكس خطورة ما وصلنا إليه في المنطقة والغليان المتزايد.

عدوّ غاشم يمارس عدواناً يومي على فلسطين وسوريا ولبنان ويخترق الاجواء ويستبيح كل الحرمات… إلى زوال أكيد!”.

وأضاف: “يبقى الرهان على الصمود الأسطوري العظيم لشعب فلسطين الذي لا ينحني أمام الظالمين ويعطي للعالم أجمع دروسا في الكرامه وعشق الأوطان والحريه والسياده وحقوق الإنسان”.

المصدر: بريد الموقع