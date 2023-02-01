إعلام العدو: القبة الحديدية تعترض صاروخًا من غزة

قالت وسائل إعلام عبرية إن القبة الحديدية اعترضت مساء اليوم الأربعاء صاروخًا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة “سديروت” شمال قطاع غزة.

وأوضحت القناة 14 الصهيونية أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، فيما اعترضته صواريخ القبة الحديدية.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن إطلاق الصاروخ تزامن مع مراسم إحياء ذكرى مقتل مستوطِنة بصاروخٍ أطلقته اكتائب القسام قبل 18 عامًا.

وفي نفس السياق، أعلنت إذاعة جيش العدو، إصابة مستوطن بكدمات أثناء هروبه نحو الملاجئ، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة .

و دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير” إلى جلسة طارئة للكابينت رداً على الصاروخ.

يأتي ذلك في ظل عمليات القمع المتواصلة منذ ثلاثة أيام بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



صـواريـخ غــزة… الـرسـالـة وصـلـت

ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين تحت عنوان الاسيرات خط احمر.

من جانبها افادت “قناة كان” الصهيونية ان “إسرائيل تأخذ على محمل الجد المقاطع والصور التي تم نشرها لصواريخ في قطاع غزة موشحة بعبارة (الأسيرات خط أحمر)، مشيرة الى ان جيش الاحتلال يستعد للرد.

المصدر: وكالات فلسطينية