حزب الله يُدين بشدّة الجريمة المروعة التي ارتكبتها الجماعات ‏التكفيرية الإرهابية في مسجد يمتلئ بالمصلين في مدينة بيشاور ‏الباكستانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 00:34

حزب الله يُدين بشدّة الجريمة المروعة التي ارتكبتها الجماعات ‏التكفيرية الإرهابية في مسجد يمتلئ بالمصلين في مدينة بيشاور ‏الباكستانية

منذ 3 ساعة 30 January، 2023
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