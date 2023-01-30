بسبب المنخفض الجوي والثلوج القادمة… توجيهات للمواطن وللمزارعين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 19:34

بسبب المنخفض الجوي والثلوج القادمة… توجيهات للمواطن وللمزارعين

منذ 48 mins 30 January، 2023
ثلوج لبنان
لبنان

 اعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق في بيان، انه “بسبب احتمال هطول ثلوج من الاربعاء 1 شباط ولغاية الاحد 12 منه بصورة متواصلة وقد تكون كثيفة على ارتفاع 1000 متر وتصل الى البقاع لذا :

– يطلب من المزارعين الاسراع في زرع الاغراس الجديدة
– الاسراع في تشحيل الاشجار المثمرة والكرمة
– رش مبيدات الاعشاب

– ويطلب من أصحاب البيوت البلاستيكية تدعيمها وتدفئتها

– من أصحاب مزارع الدواجن تدفئتها

– من الاجهزة المعنية والبلديات تحضير الجرافات ورش الملح لتذويب الجليد

– من المواطنين عدم المخاطرة في سلوك الطرقات الجبلية
– الانتباه الى أن السيارات رباعية الدفع لا تنفع في حالات الجليد، لا ينفع سوى السلاسل المعدنية”.

وطمأنت المصلحة الى انه “لا داعي للهلع والذعر فهذه منخفضات اعتيادية شهد لبنان مثلها مرات عدة ولا داعي للتهويل بالاحوال الجوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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