عبد اللهيان للنخالة: ندعم ونأيد جهاد وبطولات الشعب الفلسطيني

عبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن دعم وتأييد الجمهورية الإسلامية لجهاد وبطولات الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مشيدًا بشجاعة مجاهدي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والقوات الصهيونية.

موقف عبداللهيان جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، الذي جدّد شكر الشعب الفلسطيني للشعب الإيراني ودعمه وتأييده المستمر للمقاومة في وجه العدوان والاحتلال الصهيوني.

وأعرب عن شجبه للمؤامرات الأميركية والصهيونية ضد الشعب الإيراني المسلم. وأشاد النخالة بالتفاف الشعب الإيراني حول قيادته في إفشال كل المشاريع التي تستهدف الجمهورية الإسلامية، وخاصة العدوان الأخير الذي استهدف بعض المنشآت الصناعية الإيرانية في أصفهان.

المصدر: وكالات