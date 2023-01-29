وزير الخارجية الإيراني: استمرار سياسات الإرهاب الاقتصادي من طرف واشنطن لن يجدي نفعاً وأجهزتنا الأمنية واجهت الهجمات الأخيرة بكل اقتدار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 15:28

وزير الخارجية الإيراني: استمرار سياسات الإرهاب الاقتصادي من طرف واشنطن لن يجدي نفعاً وأجهزتنا الأمنية واجهت الهجمات الأخيرة بكل اقتدار

منذ 28 mins 29 January، 2023
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