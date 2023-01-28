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January 28 2023 - 14:16

شركات عملاقة تسحب اموالها من الكيان الصهيوني

منذ 9 mins 28 January، 2023
حكومة نتنياهو 2023
حكومة نتنياهو 2023
عين على العدو - كيان العدو
علي علاء الدين

 

اعلنت شركة الهايتك العملاقة ” بابايا غلوبال ، أنها قررت اخراج جميع اموال الشركة من الكيان الصهيوني ، معتبرة انه لا يوجد في الاصلاحات المخطط لها أي تأكيد على تمكنهم من ادارة انشطة اقتصادية دولية من الكيان .

 

شركة بابايا غلوبال في الكيان الصهيوني1
شركة بابايا غلوبال في الكيان الصهيوني1

وبحسب صحيفة كلكليست الاقتصادية  العبرية ، فان صندوقا رأس المال ( Disruptive و Disruptive al ) للمستثمرين لديهم قد اعلنا عن عزمهما  اخراج اموال الصندوقين الى خارج الكيان الصهيوني حيث يدير الصندوقان معا حوالي 250 مليون دولار ، وقال رئيس الصندوقين ، طال برناح ، للصحيفة انه  : “في حال تنفيذ خطة الحكومة ، سينشأ عدم استقرار اقتصادي في دولة اسرائيل ، وفعليا ستكون سلطة واحدة تنفذ ما تشاء ومن ضمن ذلك تعديلات وتغييرات في شكل العمل والضرائب “

المصدر: اعلام العدو

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