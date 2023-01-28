زيارة للسيد الخامنئي لمعرض قدرات الانتاج الايراني المحلي

زار الإمام السيد علي الخامنئي صباح اليوم السبت ، معرض القدرات المحلية الايرانية في حسينية الإمام الخميني (رض) في العاصمة طهران، الذي أقيم في مختلف المجالات لمدة ثلاث ساعات.

ويأتي هذا المعرض بمناسبة شعار العام الذي هو عام الإنتاج، وقد سمي “القائم على المعرفة وخلق فرص العمل”.

واستعرضت الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة النفط، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدراتها الصناعية في هذا المعرض.

وقدم وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني رضا فاطمي امين، توضیحات عن القوة الصناعية للبلاد في مختلف القطاعات أثناء مرافقته لقائد الثورة الإسلامیة.

وفي هذا المعرض القدرات المحلية في مجالات التعدين والاستكشاف والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأغذية…

والسكك الحديدية والنقل البري والبحري والجوي وقطاع الإسكان والنفط والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والمنسوجات، بالإضافة الى الصناعات.

وتم عرض تربية الأحياء المائية وإدارة مستجمعات المياه والكهرباء وصناعات محطات الطاقة وبناء السدود ومشاريع إدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



المصدر: وكالات ايرانية