اعلام العدو: إغلاق الطرق المؤدية الى مستوطنة النبي يعقوب قرب بلدة بيت حنينا شمال القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 21:02

اعلام العدو: إغلاق الطرق المؤدية الى مستوطنة النبي يعقوب قرب بلدة بيت حنينا شمال القدس

منذ 19 mins 27 January، 2023
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