اعلام العدو: ارتفاع عدد الاصابات في عملية القدس الى 10 بينها 3 بحال الخطر الشديد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 21:02

اعلام العدو: ارتفاع عدد الاصابات في عملية القدس الى 10 بينها 3 بحال الخطر الشديد

منذ 21 mins 27 January، 2023
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