اعلام العدو: 6 اصابات باطلاق نار استهدف كنيسا يهوديا في حي النبي يعقوب بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 21:02

اعلام العدو: 6 اصابات باطلاق نار استهدف كنيسا يهوديا في حي النبي يعقوب بالقدس

منذ 24 mins 27 January، 2023
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