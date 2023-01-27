10 إصابات في صفوف المستوطنين الصهاينة اثر عملية إطلاق نار في مستوطنة “النبي يعقوب” شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 21:02
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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة الرام في القدس المحتلة وتطلق النار باتجاه المواطنين
طائرات العدو الصهيوني تنفذ سلسلة غارات جوية على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة
كتائب القسام: دفاعاتنا الجوية تصدت للطيران المعادي في سماء القطاع بصواريخ أرض - جو وبالمضادات الأرضية
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: المؤامرة على المقاومة تسمح للعدو بابتلاع الضفة كلها وبناء مستوطنات
الهلال الأحمر الفلسطيني: 54 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
وسائل إعلام فلسطينية: 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك
الخارجية السورية: نطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم الإسرائيلية ومساءلة "إسرائيل" عنها
إعلام العدو: إن لم يتم تهدئة الأوضاع الداخلية وخفض حدة الخلافات فاغتيال شخصية سياسية إسرائيلية على غرار رابين مسألة وقت
رئيس مجلس النواب نبيه بري: كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع عن التقسيم متقدّم وخطير
الرئيس بري في حديث صحفي: للأسف لبنان بلد صغير وهو مثل الذرّة إذا انشطر ينفجر ويُحدِث دماراً كبيراً
بري: انتخاب رئيس للجمهورية يحصل حين يتّفق اللبنانيون وهاجموني حين طرحت الحوار بدل أن يفهموا أنَّ هذا هو المخرج الوحيد
المدير العام للأمن العام بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي: انا على استعداد للقيام باي مهمة تجلب الاستقرار للبلد
اللواء عباس ابراهيم: بيروت هي ام الشرائع فلا تجعلوها ام الشوارع
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: التوافق هو السبيل الانجح للخروج من دوامة الفراغ في رئاسة الجمهورية
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: يجب التصدي لمحاولات اخضاع اللبنانيين لخيارات لا تنسجم مع مصالحهم
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: ضرب هيبة القضاء لا تصب الا في مصلحة الفوضى
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الأزمة السياسية الأعنف التي تضرب البلد كان يمكن السيطرة عليها لولا الفجور التجاري المالي
السيد علي فضل الله: نناشد القوى السياسية تحمل مسؤوليتها وعدم الانكفاء عن أداء دورها لوقف الانهيار الحاصل
مؤسسة كهرباء لبنان: البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية الكهربائية من خلال رفع الإنتاج الحراري لحدود 250 ميغاواط
كهرباء لبنان: في حال تعثر المرحلة الأولى فسيستمر الإنتاج بمعدل 250 ميغاواط وستقترح عدم تحرير أي مبالغ إضافية من السلفة
حسن مقلد: قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات علي وعلى أولادي وتجميد حسابات شركة ستيكس للصيرفة يفتقر الى الجدية والدقة
السيد عبدالملك الحوثي: سكوت الكثير من المسلمين عن حرق القرآن الكريم جرم كبير وتقصير عظيم وتنصل تام عن المسؤولية
السيد عبدالملك الحوثي: جريمة حرق المصحف الشريف استهدافٌ كبير للمسلمين وحرب عليهم واستهداف لأقدس المقدسات
رئيس شرطة طهران: مقتل شخص وإصابة اثنين في هجوم مسلح على السفارة الأذربيجانية
رئيس شرطة طهران: إلقاء القبض على مهاجم السفارة الأذربيجانية واعترافه بتنفيذ هجومه لدوافع شخصية
الخارجية الروسية: طلبنا من سفير لاتفيا مغادرة البلاد في غضون أسبوعين
10 إصابات في صفوف المستوطنين الصهاينة اثر عملية إطلاق نار في مستوطنة “النبي يعقوب” شمال القدس المحتلة
منذ 23 mins
27 January، 2023
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