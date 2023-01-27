البنتاغون: القوات الأوكرانية ستعاني من صعوبة استخدام دبابات “أبرامز”

أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أنه سيكون من الصعب على الأوكرانيين استخدام وصيانة دبابات “أبرامز” الأمريكية، نظرا للبنية التحتية التي تتطلبها.

وقالت سينغ: “أعتقد أن موقف الوزير بخصوص “أبرامز” لم يتغير. وأنا أعني أنه سيكون من الصعب دعم هذه الدبابات وصيانتها”.

وكشفت مصادر أمريكية، الأربعاء الفائت أن الولايات المتحدة تخطط هذا الأسبوع، للإعلان عن نقل حوالي 30 دبابة من طراز “أبرامز إم 1” إلى أوكرانيا.

ونقلت شبكة CNN عن المصادر قولهم “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد كييف بحوالي 30 دبابة”.

وأضافت الشبكة: “يمكن أن يتم إصدار القرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع”، وأشارت المصادر، إلى أن تدريب الجيش الأوكراني على استخدام “أبرامز” قد يستغرق عدة أشهر.

المصدر: وكالات