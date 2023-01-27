طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة.. ودفاعات المقاومة الجوية تتصدى

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

واستهدفت طائرات حربية من نوع اف 16 بـ15 غارة موقع 104 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي، ذلك بعد استهدافه بصاروخين من طائرات الاستطلاع. وأحدث القصف أصوات انفجارات كبيرة وتسبب بأضرار مادية في منازل المواطنين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقع “قريش” التابع للمقاومة جنوب غزة بصاروخ من طائرات الاستطلاع وصاروخين من الطيران الحربي.

وأغار الاحتلال أيضا في محيط نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق بيت حانون شمال القطاع.

فيما تصدت المقاومة لعدوان الاحتلال بإطلاق صليات من الرصاص صوب الطائرات المعادية في سماء القطاع كما أطلقت صاروخين “أرض جو” صوب الطائرات المغيرة في سماء خانيونس.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وسمعت أصوات انفجارات كبيرة في الأجواء ناجمة عن صواريخ أطلقتها القبة الحديدية في محاولة لاعتراض صواريخ المقاومة.

إعلام العدو، قال إن 8 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، ثلاثة منها صوب عسقلان، ثلاثة أشكول، 1 شاعر نجف، 1 كفار عزة.

المصدر: مواقع فلسطينية