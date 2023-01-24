قطع طريق الصالومي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية (الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2023 - 19:40

قطع طريق الصالومي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية (الوكالة الوطنية للإعلام)

منذ 1 ساعة 24 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات