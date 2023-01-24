وقفة احتجاجية امام قصر العدل في طرابلس لمطالبة القاضي نصار للبت بقضية سرقة منشآت نفط طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 17:16

وقفة احتجاجية امام قصر العدل في طرابلس لمطالبة القاضي نصار للبت بقضية سرقة منشآت نفط طرابلس

منذ 2 ساعة 24 January، 2023
لبنان
فادي منصور

نُظمت اليوم وقفة احتجاجية امام قصر العدل في طرابلس لمطالبة القاضي سمرندا نصار بالتحقيق والاسراع في البت  بقضية سرقة منشآت نفط طرابلس.
رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد طالب القاضية نصار إخلاء سبيل الموقوفين في قضية سرقة المنشآت ودعا القضاء الذي نثق به الاسراع في فتح المنشآت وحل القضية التي مضى عليها أشهر وما زال عدد من الموقوفين المظلومين.
من جهتهم أكد أبناء الموقوفين ثقتهم بالقضاء خصوصا ان الموقوفين لم يثبت علبهم اي تهمة او شبهة ورفضوا  ان يكون أبناؤنا كبش محرقة ، وأكدوا وقوفهم  إلى جانب الأجهزة الأمنية في الاسراع في حل قضية الموقوفين”.

المصدر: موقع المنار

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