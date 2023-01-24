“نقابة صيادي الأسماك”: لإقرار قانون تنظيم الصيد البحري الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة منذ زمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 17:16

“نقابة صيادي الأسماك”: لإقرار قانون تنظيم الصيد البحري الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة منذ زمن

منذ 2 ساعة 24 January، 2023
صيد الاسماك
لبنان

ناشدت نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران جنوب لبنان في بيان لها الثلاثاء “المسؤولين اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف المجازر البحرية في الساحل اللبناني عموما والجنوبي خصوصا، نتيجة الصيد الجائر واستخدام المواد المتفجرة الممنوعة قانونا والتي تهدد باندثار كلي للثروة السمكية وتدمير النظام الايكولوجي، وفي الوقت عينه تشكل خطرا على من يستخدمها”.

ودعت النقابة “المجلس النيابي للاسراع في إقرار قانون تنظيم الصيد البحري الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة منذ زمن والعالق في اللجان النيابية”، وتابعت “لقد سبقتنا دول حوض البحر الابيض المتوسط في وضع قوانين حديثة لتنظيم الصيد وتطويره وتنمية انتاجه وموارده والحفاظ على الثروة السمكية والنباتية في مياهها الاقليمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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