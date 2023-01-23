شهيب دعا ميقاتي لعقد جلسة حكومية تتعلق بقطاع التربية

دعا عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب أكرم شهيب الاثنين “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمع الوزراء فورا لجلسة ببند وحيد يتعلق بقطاع التربية”.

وقال شهيب “لن اعدد مطالب المعلمين، فالروابط التعليمية، كما مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي، قد وضعوا هذه المطالب بشكل واضح وأعلنوها في التحرك الأخير، ولن أعدد حاجات المدارس والثانويات لأن الوزارة تعرفها جيدا، ولن أتحدث عن التسرب الكبير للكفاءات من القطاع”.

وشدد شهيب على ان “مسؤولية الحفاظ على التعليم الرسمي هي مسؤولية وطنية بامتياز ويتحملها الجميع وليس وزير التربية وحده، لكن بما أنه وصي على القطاع، لذلك يجب أن تنطلق المعالجات من وزارته، وصولا إلى عقد جلسة حكومية يعطى فيها المعلمون ما يمكن توفيره من دعم، وإذا تطلب الأمر جلسة نيابية فذلك لا بد منه أيضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام