وزيرة الخزانة الأميركية تتوقع ان يصوت الكونغرس على زيادة سقف الدين

تتوقع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن يصوت الكونغرس في النهاية على زيادة سقف الدين، وفي مقابلة مع Associated Press ، أشارت إلى أن مطالب الجمهوريين لخفض الإنفاق مقابل دعم مقترح زيادة سقف الدين هو أمر غير مسؤول، ويخاطر بخلق كارثة لأميركا وللاقتصاد العالمي.وأضافت: من الممكن أن تشعر الأسواق بالقلق الشديد بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدفع ديونها.وتابعت: على الكونغرس أن يفهم أن الأمر يتعلق بسداد الفواتير التي تكبدها بالفعل من خلال الكونغرس الحالي والماضي والأمر لا يتعلق بالإنفاق الجديد.وشددت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي على أنه سيتم نزع فتيل تلك الأزمة في نهاية المطاف لأن المشرعين بإمكانهم تقدير الخطر المتصاعد إذا أخفقت الحكومة الفدرالية في سداد فواتيرها.وأشارت إلى انهيار الأسواق المالية وعمليات إقالة واسعة وهبوط اقتصادي يعرض مكانة أميركا إلى الخطر ضمن النتائج المحتملة لتلك الأزمة.

المصدر: وكالات