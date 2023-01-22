وفد نقابي من حزب الله في دمشق معزياً

زار وفد نقابي من حزب الله العاصمة السورية دمشق لتقديم واجب العزاء بعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، مسؤول العمال شعبان عزوز.

وضم الوفد كلا من مسؤول وحدة النقابات في حزب الله الحاج هاشم سلهب، يرافقه كل من أحمد الموسوي رئيس اتحاد الولاء لاتحادات النقل والمواصلات في لبنان وعدد من النقابيين في حزب الله.

زيارة العزاء، بدأت من مقر الاتحاد العام لعمال سوريا بلقاء جمال القادري رئيس الاتحاد، وتوجه بعدها الوفد إلى قاعة العزاء، مساء اليوم الأحد، حيث قدم الوفد واجب العزاء للمهندس هلال هلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ولذوي الفقيد ولأعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

المصدر: موقع المنار