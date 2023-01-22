الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم وانخفاض طفيف بالحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2023 - 17:10

الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم وانخفاض طفيف بالحرارة

منذ 3 ساعة 22 January، 2023
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الحال العامة:

منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الايام المقبلة .

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها من 8 الى 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 75%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 19درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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