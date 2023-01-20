تقي الدين: الادارة الامريكية غيرمستعجلة لانتخاب رئيس للجمهورية وتريد أخذ البلد الى الانهيار

رأى رئيس حزب “الوفاق الوطني” بلال تقي الدين في بيان ، ان “لبنان يتعرض لحصار اقتصادي مالي من قبل الإدارة الأميركية وقد أوصل البلد إلى الانهيار وأفقر الشعب اللبناني” .و قال:” لهذا الحصار أسبابه وأدواته فالأسباب واضحة لا تخفيها الإدارة الأميركية وهي تتعلق بمحاربة المقاومة “.

ولفت الى أن “الادارة الاميركية تسعى من وراء كل ذلك الوصول إلى غايات ومصالح تتمحور حول تحقيق ما عجزت عنه بالحروب العسكرية والأمنية ،فكانت الحرب الاقتصادية هي عنوان المرحلة”، مشيرا الى أن “أميركا تتدخل بشكل مباشر في لبنان وتزيد الحصار على لبنان وعلى الشعب اللبناني وتريد تركيع المقاومة “.

وختم تقي الدين قائلا:” الادارة الامريكية غير مستعجلة لانتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحالي وتريد أخذ البلد الى مزيد من التدحرج نحو الانهيار الكارثي “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام