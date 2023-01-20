الهلال الأحمر الفلسطيني: 18 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2023 - 16:00

الهلال الأحمر الفلسطيني: 18 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح في نابلس

منذ 55 mins 20 January، 2023
أخبار موقع المنار

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