الهلال الأحمر الفلسطيني: 18 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 18 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح في نابلس
منذ 55 mins
20 January، 2023
الهلال الاحمر الفلسطيني
بيت دجن
جبل صبيح
مواجهات مع الاحتلال
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