تحذير من “نقابة الافران والمخابز”.. ماذا تضمن؟

أعلن رئيس “نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان” ناصر سرور أن “الافران تتجه للتوقف عن العمل في صالات العرض والتوزيع على المحلات والسوبرماركت في حال لم يصدر وزير الاقتصاد أمين سلام تسعيرة تتلائم مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الخمسين ألف ليرة في السوق السوداء”.

وطالب سرور “بإعطاء عمال الافران حقوقهم في تسعيرة ربطة الخبز الجديدة لاستمرار عملهم بالإنتاج والعمل”، وتمنى على “الاحزاب والزعامات السياسية ومن يهمه أمر الشعب العمل على انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة لوضع حد للأزمة التي تعصف بالبلاد وتحرمه من أدنى مقومات العيش بكرامة”.

وعن أزمة طحين تلوح بالأفق، قال سرور إن “الأمر بات بيد البنك الدولي إذا حصل أي خلل سنشهد أزمة حقيقية لأن هناك تسريبات من المطاحن لا تبشر بوضع إيجابي وأي خلل أو أزمة تحصل بالدرجة الاولى يتحمل مسؤوليتها من تقاعس عن إصدار البطاقة التمويلية وهلل لقرض البنك الدولي وعمل في إدارة الأزمة ولازال يدير ملف المطاحن والافران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام