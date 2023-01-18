وزيرة الخزانة الأمريكية لنظيرها الصيني: لمنع تحول المنافسة إلى صراع

تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال لقائها نظيرها الصيني ليو هي، “ببذل مزيد من الجهود لحل الخلافات ومنع المنافسة من التحول بأي شكل من الأشكال إلى صراع”.

وأعرب ليو عن “استعداده للتعاون مع نظيرته الأمريكية للبحث عن أرضية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة”.

وقالت يلين موجهة حديثها لليو، أمام الصحفيين “يجب ألا نسمح لسوء التفاهم، لا سيما ذلك الناجم عن نقص المحادثات، أن يؤدي إلى الإضرار بعلاقاتنا المالية والاقتصادية”، معتبرة أن البلدين “يتحملان مسؤولية إدارة خلافاتهما ومنع المنافسة من التحول بأي شكل من الأشكال إلى صراع”، حسب قولها.

ويُعدّ هذا أول اجتماع مباشر بين يلين ونائب رئيس مجلس الدولة، ليو هي، وأرفع مستوى من الاتصالات بين البلدين منذ اتفاق قادتهما في تشرين الثاني/نوفمبر على ضرورة البحث عن مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

المصدر: روسيا اليوم