مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز “الجلمة” شمال جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 23:14

مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز “الجلمة” شمال جنين

منذ 30 mins 16 January، 2023
أخبار موقع المنار

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