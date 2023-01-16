الدولية للمعلومات : إغلاق عدد من الأقسام في المستشفيات

تحت عنوان صحة اللبنانيين في خطر عدم القدرة على دخول المستشفيات نشرت الدولية للمعلومات في دراسة جديدة، عدد الاسرة ونسبة الاشغال في المستشفيات قبل الازمة وما بعدها.وبحسب الدولية للمعلومات فان عدد الاسرة في المستشفيات قبل الأزمة،كان نحو 10 ألاف سرير، وتراوحت نسبة الإشغال بين 60%-70%، أي نحو 6 ألاف-7 ألاف مريض.

أمّا اليوم، فقد تمّ إغلاق عدد من الأقسام في المستشفيات، وانخفض عدد الأسرّة إلى 6 ألاف سرير، وتشير الأرقام إلى أنّ نسبة الإشغال باتت تتراوح ما بين 50%-60%، أي ما بين 3 آلاف إلى 3,600 مريض، أي ما يقارب نصف عدد المرضى قبل الأزمة، مع الإشارة إلى أنّه، في الفترة ما قبل الأزمة، كانت هناك مبالغة في إشغال الأسرّة في المستشفيات لتوفّر الكلفة من قبل الوزارة أو الجهات الضامنة.

المصدر: موقع المنار