العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 09:38

العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

منذ 28 mins 16 January، 2023
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فلسطين

شنت قوات العدو الاسرائيلي فجر اليوم الإثنين حملة دهم واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “عُرف من بين المعتقلين: الاسير المحرر عبد الرحيم بشكار من نابلس، محمود صلاح هماش من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، محمد طارق حمامرة- حوسان غرب بيت لحم، أسامة محمد عوض حمامرة – حوسان، حمزة قطناني- مخيم عسكر بنابلس، أدهم حسن أبو الرب – قباطية جنوب جنين، الفتى صالح أبو صفية، الفتى محمود أبو صفية والفتى علي أبو صفية من بيت سيرا غرب رام الله”.

المصدر: فلسطين اليوم

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