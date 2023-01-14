صن البريطانية: سوناك يقرر نقل 12 دبابة من طراز تشالنجر 2 إلى كييف

أفادت صحيفة “صن” البريطانية نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك قرر نقل سرية من دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الحكومة، أن سوناك سيبلغ فلاديمير زيلينسكي بالخطة، قائلا إنه “يريد أن تشارك بريطانيا بصوت أعلى من الكلمات (بالأفعال)”.

وتضيف الصحيفة أنه سيتم تسليم مجموعة من أربع دبابات تشالنجر 2 “على الفور” إلى أوروبا الشرقية، مع تسليم ثماني دبابات أخرى بعد ذلك بوقت قصير.

وفي وقت سابق أفادت قناة سكاي نيوز التلفزيونية نقلا عن مصادر أن بريطانيا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة تدرس إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات تشالنجر 2 البريطانية.

من جهتها رجحت صحيفة الغارديان صدور إعلان رسمي بهذا الشأن يوم الاثنين المقبل.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وصرح الكرملين مرارا وتكرارا بأن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي ويؤجج الصراع.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية