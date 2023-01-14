أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 14-1-2023

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ إذلال المتقاعدين: لماذا يعيشون كثيراً!؟

ـ التيار الوطني والقوات: الخطة «ب» مرهونة بوقتها

ـ شبح «حرب الإخوة» يظلّل إسرائيل

البناء

ـ البنتاغون والناتو لخطوات ما بعد خسارة أوكرانيا… وواشنطن تستعد لمعركة سقف الدين العام

ـ عبد اللهيان إلى دمشق: التقى السيد نصرالله مؤكداً العروض الكهربائية والتحسّن في العلاقة بالسعودية

ـ الحكومة لجدول أعمال يضمّ الكهرباء وتعويضات النقل وترقيات الضباط… والتيار معارض

الجمهورية

ـ لبنان يحترق .. والمعطلون يتساجلون

ـ للتحاور بين كل التيارات السياسية

ـ إقتناع ديبلوماسي: سلطة لم ولن تسأل عن شعبها

ـ رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 4.5 ملايين ليرة

ـ القوات الروسية تعلن السيطرة على سوليدار

اللواء

ـ عبد اللهيان من منصة لبنان يُرحّب بالعلاقة مع السعودية.. وصدام بين الأهالي وأمن الدولة بعد توقيف نون

ـ الضفة تلتهب: إصابات واختناق بالمواجهات مع الاحتلال

ـ صندوق النقد: عام 2023 عام التوترات الاجتماعية

ـ روسيا تعلن سقوط سوليدار.. وباخموت الهدف التالي

الديار

ـ الخلاف الداخلي ولا مبالاة الخارج… يُؤجلان انتخابات الرئاسة الى أبعد من الربيع وربما الصيف

الأسرار

النهار

نفى وزير الاشغال علي حميه علمه بالباصات التي اشيع انها هبة من دولة قطر وقال انها مدار بحث ولا شيء محققا حتى الان.

يرى البعض في تحركات مسؤول امني محاولة للالتفاف والاستقواء على مسؤول مدني نشب بينهما تباعد وخلاف.

شبّه مرجع سياسي بارز خلال زيارة تعزية، الوضع الراهن بالأحداث المتنقلة التي شهدها البلد من أحداث واعتداءات وفتن حصلت في السبعينات، محذّراً من مغبة ما يجري اليوم.

يلاحظ الهدوء الذي يخيّم على السفراء الغربيين، ومرده، وفق المتابعين، غياب أي حلول قريبة للملف اللبناني، ودون أن يكون لديهم أي جديد.

اللواء

استمع وزير زائر إلى انطباعات نظيره اللبناني عن زيارة لدولة كبرى، وعن احتمالات استئناف التفاوض حول ملف بالغ الحساسية.

يُنقل عن قيادي حزبي أنه يتوقع عدم حصول أزمة جديدة مع تيار حليف، بصرف النظر عن الكلام العالي أو المنخفض!

قطع عدد من المختبرات والمؤسسات الاستشفائية الصلة بصورة كلية مع المصارف لجهة الحسابات، والبطاقات أو الشيكات!

الجمهورية

أكّد رئيس سابق أنّ كل الطاقم الحاكم سواء في الموالاة والمعارضة مسؤول عمّا آلت اليه الأوضاع و”ما حدا أحسن من حدا”.

أحصى قريبون من مرجع حزبي عدد الأخطاء التي ارتكبها أحد المستشارين ولم يتمكن من استبداله يوماً بسبب مرجعيته السياسية والحزبية.

المصدر: صحف