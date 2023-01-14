فلسطين المحتلة : إضراب شامل في محافظة جنين، بعد ارتقاء 3 شبان خلال مواجهات واشتباكات مع الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2023 - 11:30

فلسطين المحتلة : إضراب شامل في محافظة جنين، بعد ارتقاء 3 شبان خلال مواجهات واشتباكات مع الاحتلال

منذ 2 ساعة 14 January، 2023
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