الوزير عبد الله بو حبيب : هناك محاولات جدية لنستفيد من المساعدات الإيرانية لكن هناك عوائق خارجية بهذا الشأن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2023 - 13:04
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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يبدأ لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام
عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني: ايران ستبقى دائماً الصديق الصدوق للدولة اللبنانية في السراء والضراء
عبد اللهيان: الجمهورية الإسلامية ملتزمة باتفاق تزويد لبنان بالفيول الإيراني ولإعادة بناء منشآت الطاقة الكهربائية
عبد اللهيان: إيران لا تتدخل بالأمور الداخلية للبنان وترحب بتلاقي التيارات السياسية للتوصل لحل للشغور الرئاسي
عبدالله بو حبيب: هناك محاولات جدية لنستفيد من المساعدات الإيرانية لكن هناك عوائق وضغوط خارجية بهذا الشأن
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينجز الترتيبات السياسية والادارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء عنوانها ملف الكهرباء
وزير الأشغال العامة علي حمية: أبلغنا ميقاتي أن حضورنا جلسة مجلس الوزراء محصور ببندي الكهرباء وإلا سننسحب فوراً
وزير العمل مصطفى بيرم: مشاركة حزب الله في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرتبطة بملف الكهرباء الذي لا يحتمل التأجيل
اجتماع للجنة المؤشر في وزارة العمل يبحث زيادة رواتب القطاع الخاص وبدلات النقل ومضاعفة منح التعليم
فلسطين المحتلة: 3 شهداء في جنين ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عبد الهادي نزال (18 عاماً) الذي قضى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية
مصادر فلسطينية محلية: اصابة شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله
مستوطنون صهاينة يقتحمون مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك
صحيفة "هآرتس" العبرية: الحكومة الإسرائيلية تواصل تهويد الخليل عبر نهب الأراضي والاستيلاء على العقارات وتوسيع المستوطنات
طائرات العدوان السعودي ـ الأميركي التجسسية تشن 3 غارات على مديرية شدا الحدودية بالتزامن مع قصف صاروخي على صعدة
مصادر يمنية: شهيد وجرحى بنيران العدوان السعودي ـ الأميركي في مديريتي شدا ومنبه في صعدة الحدودية
رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط التقى وفد سلطنة عمان بصنعاء في إطار جهود السلطنة لإحلال السلام
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: مقتحمو القصر الرئاسي تلقوا مساعدة من الداخل وسنجري عملية تدقيق في سلوك موظفي القصر
احتجاجات حاشدة في البيرو احتجاجاً على الحكومة الجديدة وتنديدا بولاية الرئيسة دينا بولوارتي بعد اشتباكات دامية لأسابيع
رويترز: واشنطن تبدأ بارسال الدبابات على نطاق واسع إلى أوروبا الشرقية في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف النيتو
الخارجية الصينية: نحث واشنطن وطوكيو على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتوقف عن خلق أعداء وهميين
أميركا: 6 قتلى في عواصف ثلجية شديدة في ولاية ألاباما واعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات جنوبي البلاد
الوزير عبد الله بو حبيب : هناك محاولات جدية لنستفيد من المساعدات الإيرانية لكن هناك عوائق خارجية بهذا الشأن
منذ 2 ساعة
13 January، 2023
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الوزير عبد الله بو حبيب
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