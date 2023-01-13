عبد اللهيان : ايران ملتزمة باتفاق تزويد لبنان بالفيول الإيراني ولإعادة بناء منشآت الطاقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2023 - 13:04

عبد اللهيان : ايران ملتزمة باتفاق تزويد لبنان بالفيول الإيراني ولإعادة بناء منشآت الطاقة

منذ 2 ساعة 13 January، 2023
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المصدر: عبد اللهيان

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